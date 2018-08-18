جولات تفتيشية توقع مخالفات توطين في الشمالية

جولات تفتيشية توقع مخالفات توطين في الشمالية

2018/08/18
الساعة 10:42 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, السعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الشمالية

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة الحدود الشمالية، ممثلًا بمكتب عمل العويقيلة وعرعر وطريف، جولات تفتيشية لمتابعة قرارات التوطين.

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بموقع “تويتر” أن الجولات التفتيشية أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات.

وفي سياق متصل، كثف فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة جهوده ميدانيًّا لمتابعة أعمال التأشيرات الموسمية الخاصة في الحج.


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