جويدي يخشى مصير مواطنه دياز

المواطن - محمد سمعه

يأمل المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي، المدير الفني للنادي الأهلي، في تحقيق الفوز في أول مباراة رسمية يخوضها الفريق في الموسم الجديد، وذلك عند مواجهة نادي المحرق البحريني في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية.

ولا يريد جويدي السير على خطى المدرب الأرجنتيني رامون دياز مدرب نادي الاتحاد والذي فشل في تحقيق الفوز في أول مباراة رسمية له أمام نادي الهلال في بطولة السوبر السعودي والتي تُوج بها الزعيم يوم السبت الماضي في بريطانيا.

كما أن نادي الاتحاد سقط في فخ التعادل الإيجابي بالأمس أمام نادي الوصل الإماراتي في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية.

وكان بابلو جويدي جاء لتدريب النادي الأهلي في شهر إبريل الماضي، خلفًا للمدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، والذي رحل عن قيادة الراقي بعد نهاية الموسم الماضي بالمركز الثاني في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أن النادي الأهلي كان تعاقد مع لاعب الرأس الأخضر دجانيني تافاريس من الدوري المكسيكي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويريد جويدي قيادة الأهلي للفوز بالثنائية المحلية وهما لقبا الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، مثلما حدث في موسم 2015- 2016 حينما تُوج الأهلي بهما تحت قيادة مدربه السابق، السويسري كريستيان جروس.

تُقام مباراة الأهلي ضد المحرق في مدينة المنامة البحرينية الآن، وستقام مباراة العودة في البطولة العربية يوم 24 سبتمبر المقبل.