وافد ينتحر قفزًا من سطح المسجد الحرام ويصيب اثنين آخرين

وافد ينتحر قفزًا من سطح المسجد الحرام ويصيب اثنين آخرين

2018/08/24
الساعة 3:30 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

توفي وافد بعدما ألقى بنفسه من سطح المسجد الحرام إلى صحن الطواف بالدور الأرضي ما أدى إلى إصابة حاجين آخرين.

وصرح المتحدث الإعلامي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام أنه عند الساعة ٨:١٠ دقائق من صباح هذا اليوم الجمعة باشر رجال الأمن حادثة إقدام أحد الوافدين بالقفز من سطح المسجد الحرام إلى صحن الطواف بالدور الأرضي مما نتج عنه وفاته فور سقوطه، وإصابة اثنين من الحجاج .

وأضاف أنه تم نقلهما إلى المستشفى، وحالتهما مستقرة ولله الحمد ، ولا تزال إجراءات الضبط والاستدلال مستمرة.


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