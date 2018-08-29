حبس مصري 894 سنة تنفيذًا لـ1050 حكمًا

المواطن - متابعة

في واقعة غريبة تم القبض اليوم على مصري هارب من عدة أحكام بلغ مجموع عقوباتها 894 سنة.

وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية المصرية، قد تمكنت اليوم من ضبط 3 أشخاص مطلوبين في عدة أحكام قضائية.

وألقت المباحث القبض على صيدلي هارب وصاحب شركة استيراد وتصدير حكم عليه بـ52 حكمًا قضائيًا متنوعًا، في قضايا بلغت إجمالي سنوات حبسه فيها 85 سنة.

كما تم القبض على صاحب شركة سياحية، مطلوب التنفيذ عليه في 1050 حكمًا، من بينهم 13 حكما نهائيًا واجب النفاذ، في قضايا “نصب – شيكات – تبديد” بلغ إجمالي سنوات حبسه فيها 894 سنة. كذلك ألقت الشرطة القبض على هاربة مطلوب التنفيذ عليها في 496 حكمًا قضائيًا صادر ضدها فيما بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 134 سنة.