حجاج إيطاليا لـ”المواطن” : لا يمكن لأي دولة في العالم إدارة هذه الحشود سوى المملكة

بعثة المواطن _ وليد الفهمي _ منى

أشاد عدد كبير من الحجاج القادمين من إيطاليا بالخدمات التي تقدمها كافة الجهات العاملة لخدمة ضيوف الرحمن ضمن جهود المملكة العربية السعودية لخدمة ‎حجاج بيت الله الحرام، وبما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالغ بضيوف الرحمن من شتى بقاع العالم.

ووصف الإيطاليون في تصريحاتهم لـ ” المواطن” ، بمقر إقامتهم في منى بعد وقوفهم يوم عرفة وقضاء أول أيام عيد الأضحى بالمشاعر المقدسة، مشاهداتهم للإمكانات والجهود التي سخرتها المملكة لجميع الحجاج بمختلف ألوانهم وجنسياتهم، وبالجهود العظيمة التي أسهمت في التيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وراحة واطمئنان أنها عظيمة جداً مثمنين هذه الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لخدمة الحجاج مؤكدين أنه لا يوجد دولة في العالم تستطيع أن تدير هذا الكم الهائل من الحشود البشرية في أيام معدودة مثل السعودية.