حج الأطفال .. الشغف والبراءة في أسمى صورهما داخل المشاعر المقدسة

حج الأطفال .. الشغف والبراءة في أسمى صورهما داخل المشاعر المقدسة

2018/08/19
الساعة 4:23 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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بعثة المواطن - أحمد المسعود - المشاعر المقدسة

رصدت بعثة  ” المواطن ” عنوان البراءة في المشاعر المقدسة في أول أيام نسك الحج، لأطفال حرص ذووهم على مشاركتهم لأداء مناسك الحج برفقتهم داخل المشاعر المقدسة .

ووثقت ” المواطن ” عدداً من اللقطات والمشاهد لتنقلات الأطفال مع ذويهم ملبين متبعين من هم أكبر سناً منهم.
ولفت الحاج عبدالله الزهراني والد أحد الأطفال إلى أن تواجد ابنه بجانبه لإتمام فريضة الحج ، هو أمر محبب لكل أب أو أم .. حيث تقود ابنك أو ابنتك إلي الطريق الصحيح ، مشيراً إلى أن طفله حرص خلال الأيام الماضية على حفظ التلبية ويصدح صوته دائمًا داخل المنزل” لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ” مرتدياً إزار ورداء الحاج قبل بدء الموسم ، وهذا سلوك إيجابي صحي للأطفال .

رحلة الحج التي اعتبرها بعض الأطفال في حديثهم لـ ” المواطن ” أنها رحلة إيمانية ستظل ملامحها خالدة في ذاكرتهم لشغفهم بأداء النسك.


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