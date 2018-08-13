حريق هائل في اليونان يُخلي 500 شخص من قريتين

المواطن - متابعة

بعد أقل من شهر من أسوأ حريق تشهده اليونان، اندلع حريق هائل، أمس الأحد، في جزيرة إيفيا بالقرب من أثينا؛ مما أدى إلى إخلاء قريتين.

وأخلت السلطات اليونانية قريتي كونتوديسبوتي وستافروس في وسط إيفيا، على مسافة 70 كيلومترًا من أثينا على جزيرة إيفيا، إثر اندلاع حريق غابات أذكته الرياح القوية.

وتم إجلاء نحو 500 شخص من القريتين كإجراء احترازي، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويشارك في عملية إخماد الحريق نحو 250 رجل إطفاء و62 عربة إطفاء، بدعم من القوات التي تعمل في المنطقة، بحسب مسؤولين.

واندلع حريق غابات قرب العاصمة في يوليو الماضي؛ ما أسفر عن مقتل 94 شخصًا، في أسوأ كارثة من نوعها تشهدها البلاد.