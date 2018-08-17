حريق يبتلع طائرة حاولت إخماده وتفحم جثة قائدها

حريق يبتلع طائرة حاولت إخماده وتفحم جثة قائدها

2018/08/17
الساعة 3:05 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
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المواطن - متابعة

لقي طيار حتفه حرقًا بعدما تحطمت طائرته أثناء محاولتها إخماد أحد حرائق الغابات في أستراليا.

وأعلنت الشرطة الأسترالية اليوم وفاة قائد طائرة هليكوبتر، عندما تحطمت طائرته أثناء إخماد حرائق غابات اجتاحت معظم أنحاء جنوب شرقي البلاد الذي يعاني من الجفاف.

وتم العثور على جثة الطيار بعد تحطم طائرته، التي كانت ترش المياه لإخماد ألسنة اللهب، بالقرب من أولادولا على بعد نحو 180 كيلومترا جنوبي سيدني في حوالي الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وينتشر نحو 75 حريقا في أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز، والتي زاد الطقس الجاف شدتها مما دفع السلطات لإعلان حالة الجفاف في أنحاء الولاية الأسبوع الماضي.


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