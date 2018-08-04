حساب المواطن .. الأب المُسجل توفي فمن يحصل بعده على دعم الأسرة؟

المواطن - الرياض

تفاعل حساب المواطن مع استفسار بشأن إيداع الدعم للأسرة في حالة وفاة الأب المُسجل بالبرنامج.

وجاء في الاستفسار الذي وجهه المواطن إلى خدمة عملاء حساب المواطن بموقع “تويتر”: “والدي توفي وكان مسجل وتم إيقاف الدعم بسبب الوفاة.. ماذا نفعل؟”.

ورد خدمة عملاء حساب المواطن: “يستطيع المعيل لأفراد أسرته بالتقدم للبرنامج كرب أسرة وإضافة المعالين كتابعين له وإرفاق المستندات المطلوبة”.

وفي وقت سابق، أوضح برنامج حساب المواطن أنه لا توجد فترة محددة للتحقق من رقم الآيبان الجديد في حال تم تغيير رقم الآيبان.

ولفت حساب المواطن إلى أنه يمكن تغيير الآيبان البنكي بشرط أن يكون مرتبطاً باسم مقدم الطلب، ويتم صرف الدعم في حال كنت مستحقًّا على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد.