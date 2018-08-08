حساب المواطن : الجمعة آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الـ10

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أن يوم الجمعة المقبل 10 أغسطس يعتبر هو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع القادمة العاشرة لشهر سبتمبر لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك عبر الرابط: هنا

وقبل قليل، أعاد حساب المواطن التأكيد على أنه سيتم صرف الدعم يوم غد الخميس 9 أغسطس بدلًا من يوم 10 أغسطس الموافق الجمعة.

ومن المقرر أن يتم إغلاق باب التسجيل في دورة الدفع العاشرة يوم غد 10 أغسطس فيما يتم بدء التسجيل في الدورة الـ11 اعتبارًا من يوم السبت 11 أغسطس.

وستشمل الدفعة الـ9 مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 يوليو.

أما الدفعة الـ10 والتي سيتم إيداعها في 10 سبتمبر المقبل وتشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 أغسطس الجاري.