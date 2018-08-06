حساب المواطن : الخميس آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع المقبلة

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أن يوم الخميس المقبل الموافق 9 أغسطس، هو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع المقبلة رقم 10 لشهر سبتمبر.

وأوضح حساب المواطن في تغريدة له عبر “تويتر” أن هذا لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك عبر الرابط: هنا

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من (هنا) بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

وكان عدد من المواطنين قد طالبوا بزيادة دعم حساب المواطن لتلبية الزيادة في فواتير الكهرباء خلال الأشهر الأخيرة.

ورد حساب المواطن بالقول إن الدعم المقدم من البرنامج للمستفيدين خلال الثماني دفعات الماضية تضمَّن مخصصا لدعم فاتورة الكهرباء، وتم احتسابه بناءً على معدل استهلاك الأسر للكهرباء في فصل الصيف، تحقيقًا لأهداف البرنامج في تخفيف الآثار المحتملة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة للدعم.