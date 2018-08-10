حساب المواطن : حافز لا يؤثر على مستفيدي الدعم ولكن!

حساب المواطن : حافز لا يؤثر على مستفيدي الدعم ولكن!

2018/08/10
الساعة 8:02 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حساب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن أنه منفصل عن برنامج حافز، ولا يؤثر على مستفيديه.

وأضاف حساب المواطن عبر خدمة العملاء ردًّا على استفسار في هذا الشأن، أن “برنامج حساب المواطن منفصل عن برنامج حافز ولا يؤثر على مستفيديه، ولابد من الإفصاح عنه، ولكن قد يؤثر حافز على مقدار دعم حساب المواطن، ويشترط إثبات الاستقلالية لمن أعمارهم بين 18 و24 سنة”.

وكشف حساب المواطن، في وقت سابق اليوم الجمعة، عن قيمة دعم الكهرباء ضمن الدعم الشهري الذي يتم إيداعه في حساب المستفيدين وفقًا لقواعد الصرف الدورية.

وقال حساب المواطن : إن دعم الكهرباء يمثل النسبة الأكبر من الدعم الموجه للمستفيدين في البرنامج، حيث يمثل 35% من إجمالي مبلغ الدعم.

وكان حساب المواطن أودع أمس ما يزيد على 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة التاسعة من قيمة الدعم لشهر أغسطس الجاري، و7 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.


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