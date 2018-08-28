حساب المواطن : هذا الأمر يتسبب في إسقاط المستفيد

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن ، اليوم الثلاثاء، أنه يجب الإفصاح بشكل محدد لبيانات الدخل لتأثيرها على الأهلية والاستحقاق في حساب المواطن حتى لا يتم إسقاط المستفيد.

وأضاف حساب المواطن في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: أنه “في حال حصول حالة عدم أهلية يتوجب:

أولاً: تحديث البيانات المُسقط بسببها

ثانياً: رفع اعتراض.

وأضاف أنه يلزم اختيار نوع ومصدر الدخل الصحيح من خلال، البوابة الإلكترونية (هنا)، كما يمكن تحديث بيانات الدخل، عبر الدخول من البوابة واختيار خانة الإفصاح عن الدخل.

إلى ذلك يواصل برنامج حساب المواطن التسجيل في دورة الدفعة الـ11، والتي سيتم إيداعها في أكتوبر المقبل.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).