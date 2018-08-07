حساب المواطن يحذر من هذا الأمر: يؤثر على الأهلية والاستحقاق

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن أن عدم إفصاح المستفيد عن أي دخل من نشاط تجاري لديه أو تابعيه، يؤثر على أهليته في الاستحقاق للدعم.

وأضاف البرنامج في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أنه يجري مراجعة دورية لبيانات المُسجلين، للتأكد من توافقها مع البيانات الرسمية، وذلك من أجل توجيه الدعم إلى مستحقيه.

يذكر أن حساب المواطن أكد أن يوم بعد غد الخميس الموافق 9 أغسطس، هو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع المقبلة رقم 10 لشهر سبتمبر.

وأوضح حساب المواطن في تغريدة له عبر “تويتر” أن هذا لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك عبر الرابط: (هنا).

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.