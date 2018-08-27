حساب المواطن يرد على سؤال جديد بشأن استمرار البرنامج

المواطن - الرياض

رد حساب المواطن على استفسار جديد بشأن استمرار البرنامج.

وشدد خدمة عملاء حساب المواطن بموقع “تويتر” على أن البرنامج قائم ومستمر.

وعاد خدمة عملاء حساب المواطن على “تويتر” أمس الأول السبت بعد إعلان توقفه عن تقديم الخدمات؛ نظرًا لإجراء بعض التحديثات الجديدة في نظام التواصل.

وكان خدمة عملاء حساب المواطن يتلقى مئات الاستفسارات يوميًّا بشأن التسجيل أو استفسارات تقنية أخرى قد تواجه البعض.

ويواصل برنامج حساب المواطن التسجيل في دورة الدفع الـ11، والتي سيتم إيداعها في أكتوبر المقبل.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).