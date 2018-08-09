حساب المواطن يودع 2.3 مليار ريال لـ 12 مليون مستفيد وتابع

المواطن - واس

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الخميس عن إيداع 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة التاسعة من قيمة الدعم لشهر أغسطس الجاري، و7 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، مشيرًا إلى أن دفعة شهر أغسطس شملت 3.6 مليون مستفيد رئيسي، و8.4 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12 مليون مستفيد وتابع، حيث حصل 48% من الأُسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل .

وبيَّن القحطاني أن 926 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من “حساب المواطن” في الدفعات التسع حوالي الـ 20 مليار ريال.

وحرصًا من إدارة البرنامج على التزام أقصى درجات العدالة في تقديم الدعم، فقد أتاحت التظلم على مبالغ الدعم النقدية بعد مرور 5 أيام من إيداع المبالغ، عبر حسابات المستفيدين في البوابة الإلكترونية www.ca.gov.sa، كما حرصت على إجراء مراجعة دورية لبيانات المستفيدين وتنبيههم في حال لم تتطابق البيانات المسجلة رسميًا، بهدف تجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه.

يشار إلى أن يوم صرف دفعات الدعم في “حساب المواطن” قد تم تحديده في العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق مع يومي إجازة نهاية الأسبوع، حيث سيكون الإيداع في تلك الحالتين إما (الخميس) في حال صادف الاستحقاق يوم جمعة أو (الأحد) في حال صادق الاستحقاق يوم سبت.

ويأتي برنامج “حساب المواطن”، بهدف تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.