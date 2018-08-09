حساب المواطن : 48% من الأُسر والأفراد المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن أن 48% من الأُسر والأفراد المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل في دورة الدفع التاسعة التي تم إيداعها اليوم.

وبيَّن المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن 926 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من حساب المواطن في الدفعات التسع حوالي الـ 20 مليار ريال.

وكان حساب المواطن أودع اليوم 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة التاسعة من قيمة الدعم لشهر أغسطس الجاري، و7 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

وبيَّن القحطاني أن 926 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من “حساب المواطن” في الدفعات التسع حوالي الـ 20 مليار ريال.

وتشمل الدفعة التاسعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 يوليو الماضي.

أما الدفعة العاشرة والتي سيتم إيداعها في العاشر من شهر سبتمبر المقبل فتشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 أغسطس الجاري.

إلى ذلك يواصل برنامج حساب المواطن التسجيل في دورة الدفع العاشرة حتى يوم غد الجمعة العاشر من شهر أغسطس.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).