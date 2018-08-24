خاص لـ”المواطن”: الأربعاء حفل انطلاقة الدوري السعودي في جدة

خاص لـ”المواطن”: الأربعاء حفل انطلاقة الدوري السعودي في جدة

2018/08/24
الساعة 10:10 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” أن حفل انطلاقة الدوري السعودي للنجوم سيقام الأربعاء المقبل في جدة، قبيل انطلاق أولى مباريات الدوري يوم الخميس والتي تجمع بين الاتفاق والرائد.

وسيقام الحفل في جدة بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، ومن المنتظر أن يشهد الحفل عديداً من المفاجآت السارة لمترقبي الدوري السعودي.

وتُراهن القيادة الرياضية على تطور مستوى الدوري السعودي ليتبوّأ مركزاً بين أقوى 10 دوريات كرة قدم في العالم.


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