ما سر الشخصية الكبيرة وخطف صفقة نصراوية للهلال؟

المواطن - الرياض
علمت “المواطن” من مصادرها أن اللاعب جوناس كان أحد خيارات نادي النصر بداية بحثه عن لاعبين أجانب ولكنها تركته لأسباب عديدة ، ولاصحة أن تدخل الهلال كان سببا لإنسحاب النصر من الصفقة فقد كانت خارج حساباته منذ شهور .
وأكدت المصادر أيضا أنه لاصحة لما قيل عن تدخل شخصيات رياضية كبيرة لتحويل مسار الصفقة من النصر للهلال .
وكانت تقارير صحفية برتغالية ذكرت أن نادي النصر، رغب في التعاقد مع اللاعب البرازيلي جوناس مهاجم نادي بنفيكا البرتغالي لتعزيز صفوفه الهجومية على الرغم من ضم اللاعب النيجيري أحمد موسى خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وكانت جماهير النصر عبر تويتر ومن خلال إطلاق وسم” جوناس حق النصر” أكدت من خلاله أن العالمي سيجتهد بقوة لضم اللاعب البرازيلي قبل أي ناد آخر بعد وجود أنباء تُفيد بتدخل الهلال لحسم صفقة لاعب بنفيكا لصالحه.
يذكر أن اللاعب جوناس كان تُوج بلقب هداف الدوري البرتغالي في الموسم الماضي 2017-2018 برصيد 33 هدفًا.
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