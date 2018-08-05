ما سر الشخصية الكبيرة وخطف صفقة نصراوية للهلال؟

علمت “المواطن” من مصادرها أن اللاعب جوناس كان أحد خيارات نادي النصر بداية بحثه عن لاعبين أجانب ولكنها تركته لأسباب عديدة ، ولاصحة أن تدخل الهلال كان سببا لإنسحاب النصر من الصفقة فقد كانت خارج حساباته منذ شهور .

وأكدت المصادر أيضا أنه لاصحة لما قيل عن تدخل شخصيات رياضية كبيرة لتحويل مسار الصفقة من النصر للهلال .