خالد الفيصل يستقبل القويحص ويطلع على خطة الأمانة خلال الحج

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة

التقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بمنى، أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص.

وفي بداية اللقاء هنأ المهندس القويحص، الأمير خالد الفيصل بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما اطلع على أعمال وخطط الأمانة خلال موسم حج العام الحالي، حيث جندت قرابة 13 ألف عامل نظافة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مجهزين بأحدث المعدات للقيام بأعمالهم.

وجهزت الأمانة بلدياتها الفرعية والبالغ عددها 11 بلدية، إضافة إلى 27 مركزًا للخدمات، وهي موزعة توزيعًا جغرافيًّا بحيث تغطي كامل المشاعر.