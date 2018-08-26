خالد بن سلمان يعلق على وفاة جون ماكين: رجل دولة محترم.. سنفتقده

المواطن - الرياض

قدم سفیر المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمیر خالد بن سلمان تعازيه للشعب الأمريكي في وفاة السناتور الجمهوري البارز جون ماكین.

وقال الأمیر خالد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أخلص التعازي للشعب الأمريكي على فقدان جون ماكین، البطل الأمريكي الذي كرس حیاته لخدمه بلاده والنهوض بالسلام والأمن العالمیین”.

وأضاف سفير المملكة لدى واشنطن “كان جون ماكين صديقاً عظیماً للمملكة، ورجل دولة محترماً وجديراً بالثقة حقاً.. سنفتقده”.

يذكر أن جون ماكین توفي أمس السبت عن عمر ناهز 81 عاماً بعد صراع مع مرض سرطان الدماغ.

وأفاد مكتب السناتور الجمهوري في بيان بأن السناتور جون سيدني ماكين الثالث توفي في الساعة الرابعة والدقيقة 28 من بعد ظهر الخامس والعشرين من أغسطس 2018.

وعزت عائلة ماكين سبب الوفاة إلى قراره التوقّف عن تلقّي العلاج من المرض الخبيث.

وأصيب السناتور عن ولاية أريزونا بالغليوبلاستوما وهو نوع شديد العدوانية من سرطان الدماغ.