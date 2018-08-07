خرق أمني يخلي أجزاء من مطار فرانكفورت ويوقف حركة الطيران

المواطن - متابعة

توقفت حركة الصعود إلى الطائرات عبر مطار فرانكفورت الدولي بعد اجتياز شخص واحد على الأقل للإجراءات الأمنية ووصوله إلى منطقة لم يكن يجب أن يصل إليها.

وقالت الشرطة الاتحادية الألمانية يوم الثلاثاء إن أجزاء من مطار فرانكفورت أُخليت وأُوقفت إجراءات الصعود إلى الطائرات في بعض المواقع بعدما تجاوز شخص ما الأمن ووصل إلى مناطق الصعود إلى الطائرات.

وأوضحت متحدثة باسم الشرطة الاتحادية أن شخصًا واحدًا على الأقل غير مصرح له دخل إلى المنطقة الأمنية بحسب رويترز.

وقالت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، ومركز نشاطها الرئيسي في فرانكفورت، على تويتر إن إجراءات الصعود إلى الطائرات توقفت في موقعين في الصالة رقم 1 بالمطار.