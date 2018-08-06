خريج التمريض الذي لم يجد فرصة عمل ينقذ حاجًا تركيًا .. شاهد رد الفعل

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة

أنقذ الشاب فهد غويزي الحربي، حاجاً تركياً يبلغ من العمر 60 عاماً تعرَّض لحالة إغماء أمام استقبال أحد الفنادق بالمدينة المنوّرة؛ ليرمي الشاب الشماغ والعقال وينطلق للمريض مسرعاً ؛ فيقدم له الإسعافات الأولية قبل وصول فرق الهلال الأحمر للموقع.

وقال الحربي الحاصل على دبلوم تمريض ولم يجد فرصة عمل في هذا المجال، لـ”المواطن” : إن الحاج لا يسكن في الفندق، وفُوجئت بدخوله وجلوسه بجانب الباب، ثم سقط، وهرعت إليه لإنقاذه قبل وصول إسعاف الهلال الأحمر”.

وأضاف الحربي أن الحاج كان يعاني من ارتفاع الضغط والسكري؛ حيث “قمت بزيارته بعد انتهاء عملي، وتابعت حالته حتى غادر المستشفى.”

وذكر أنه : “يجب أن نقدم صورة مشرفة لخدمة الحجاج، وهذا دورنا كمواطنين في خدمة ضيوف الرحمن ومن يحتاج المساعدة والعون وبعد عملية إنقاذي للحاج وجدت شكراً وثناء من الجميع، بعد انتشار مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر أن هذا الدور الإنساني واجب على كل من يستطيع أن يقدم خدمات لضيوف الرحمن”.

وعن رد فعل الحاج التركي قال الحربي: قال الحاج التركي لزوجته بعد الله هذا الشاب هو من أعاد إلي روحي وجلس يبكي فرحاً لما قمت به من عمل إنساني .

ونفى الحربي ما تردد عن أنه تلقى وعدًا بوظيفة من صحة المدينة: فقط تم تكريمي من قبل الشؤون الصحية بالمدينة.”

الجدير بالذكر أن الشؤون الصحية في منطقة المدينة المنوّرة تواصلت مع الشاب فهد الحربي، وتمّ تكريمه من قِبل الدكتور عبدالحميد الصبحي؛ مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة.