خلية نحل.. أكثر من 4 آلاف عامل لإنجاح خطة نظافة وطهارة بيت الله الحرام

المواطن - مكة المكرمة

تكثف إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جهودها في كل موسم، بما يتناسب مع الخطط المرسومة مسبقًا لتنظيم الطائفين والمصلين داخل المسجد الحرام وفي ساحاته الخارجية، وقد تكلل موسمها لحج هذا العام 1439هـ بالنجاح وفق ما أعد له من قبل.

مهامُّ وهِمم:

ولا تعنى إدارة تطهير وسجاد بنظافة المسجد الحرام وسجاد الصلاة فقط، بل من صميم اهتماماتها تعطير المسجد الحرام ومرافقه بأجود أنواع العطور والبخور، كما أنها تستخدم المياه العضوية وماء الورد المخصص لمسح الأرضيات والساحات وتقوم برفع النفايات وتجفيف تجمعات الماء بجوار المشربيات ودورات المياه بالمسجد الحرام، بالإضافة إلى صيانة المعادن التي تحتاج إلى عناية خاصة، كالنحاس المثبت في مقام إبراهيم وغيره من الأماكن، بحسب الموقع الرسمي لرئاسة الحرمين.

جهودٌ مكثفة:

ولكي تقوم الإدارة بأعمالها على الوجه الأتم، فلابد لها من إعداد العدَّة من آلات ومعدات وتنظيم للعاملين في أقسام التطهير والسجاد؛ حيث إن الرئاسة العامة قد وفرت ما يلزمها من موظفين وعاملين إذ يشارك قرابة 4000 عاملًا أشرف عليهم 275 موظفًا، وقامت الإدارة برفع أكثر من 2247 طنًّا من النفايات شملت ساحات المسجد الحرام، مسخرةً بـ1000 آلة تنظيف من المعدات الحديثة المتطورة لإنجاز المهام بأسرع وقت وأكبر كفاءة.

خلية نحل لا تتوقف:

وأكد المدير العام للشؤون الخدمية، محمد بن مصلح الجابري، أن الإدارة تعمد إلى اتباع آلية في الحزام الأمني والسرعة في الأداء بما يسهم في التيسير على ضيوف البيت العتيق في ممارسة شعائرهم الدينية بكل يسر وسهولة، حيث يغسل المسجد الحرام على مدار 24 ساعة متواصلة وتوزع العمل على ثلاث ورديات مختلفة تتداخل مع بعضها في الأوقات؛ وذلك لضمان أداء سير العمل، وتقوم الورديات العاملة بتنظيف الساحات والمصليات، إضافة إلى المكبرية وصحن المطاف في 30 دقيقة فقط.

العوامل الطبيعية:

وتستعد إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام في حال هطول الأمطار، وتتخذ الإجراءات كافة بالتعاون مع عدد من الإدارات داخل المسجد الحرام، وذلك بفرش المشايات البلاستيكية (موانع الانزلاق)، ويبلغ عددها 150 مشاية، توضع في الساحات والمداخل الرئيسة والفرعية المهمة مما يفرش على مسارين، وكذلك تجهيز معدات شفط المياه وعددها 70 معدة.