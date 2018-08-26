دورة جديدة لإعادة تأهيل الأطفال المجندين في مأرب

المواطن - واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بمدينة مأرب الدورة الثالثة من المرحلتين الخامسة والسادسة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين في اليمن.

واستوعبت الدورة 26 طفلا جندتهم المليشيات الحوثية استكمالاً للمرحلتين الخامسة والسادسة التي استهدفت إعادة تأهيل 80 طفلا من مختلف المحافظات اليمنية.

وخضع الأطفال المستهدفين لبرنامج نفسي واجتماعي يهدف إلى تخليصهم من آثار الزج بهم في معارك القتال وإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية عبر التعلم باللعب والرسم وممارسات أنواع الرياضات، إضافة إلى تقديم برنامج ترفيهي ورحلات خارجية لهم.

يذكر أن عدد الأطفال ممن أعيد تأهيلهم من قبل المركز في الدورات السابقة بلغ 215 طفلا، ضمن خطة المركز التي تستهدف إعادة تأهيل 2000 طفل مجند في اليمن.