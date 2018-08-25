دياز يدافع عن فريقه : نحتاج صبركم أكثر من نقدكم

المواطن - طارق سعد

دافع الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الإتحاد عن مستويات لاعبيه بعد خروجهم بالتعادل الإيجابي أمام الوصل الإماراتي، معتبراً أن فريقه يحتاج للوقت لزيادة الإنسجام في ظل وجود أكثر من 10 لاعبين جدد بين أجانب ومحليين في قائمة الفريق.

ووجه إعلاميون ومشجعون منتمون للإتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي سهام نقدهم للمدرب دياز، خاصة بعد خسارة لقب السوبر الأسبوع الماضي لصالح الهلال، وخروجه بالتعادل من أمام الوصل بالتعادل في ذهاب دور الـ32 من بطولة الأندية العربية .

ورغم أن الإتحاد كان في مقدمة الفرق التي أنهت تعاقداتها الأجنبية الثمانية؛ بإستثناء رومارينهو الذي حل بديلا للتونسي عكايشي؛ إلا أن معسكر الفريق الإعدادي والمباريات الودية لم تثمر عن وصول الإتحاد لمرحلة مقبولة من الإنسجام على أرض الملعب، وشهد لقاء السوبر عشوائية فنية في وسط الملعب والدفاع مما نتج عنه هدفي الهلال الذي جير اللقب لصالحه.