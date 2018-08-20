دياز ينتظر التعويض المناسب

المواطن - محمد سمعه

فشل المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الاتحاد، في الفوز بلقب السوبر السعودي أول أمس السبت، حيث خسر اللقب لصالح نادي الهلال.

وكان نادي الهلال تُوج بلقب السوبر بعد الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة كانت أقيمت على ملعب لوفتوس رود في العاصمة البريطانية لندن.

ويريد دياز من نجوم ولاعبي الاتحاد، التعويض المناسب عن طريق الفوز بلقب الدوري السعودي في الموسم الجديد 2018- 2019، كما أن العميد يريد المنافسة بقوة على البطولات لإرضاء طموحات جماهيره.

وكان رامون دياز تولى تدريب نادي الاتحاد في صيف العام الحالي، خلفًا للمدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا والذي رحل عن تدريب الاتحاد بعد حصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي.

ويذكر أن الاتحاد تعاقد مع اللاعب المغربي كريم الأحمدي في فترة الانتقالات الصيفية، حيث تألق اللاعب أمام نادي الهلال وسجل هدف العميد الوحيد في شباك الحارس العماني علي الحبسي.

وكان الاتحاد احتل المركز العاشر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، تحت قيادة المدرب خوسيه لويس سييرا.

تعاقد الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع اللاعب البرازيلي رومارينيو من صفوف نادي الجزيرة الإماراتي، كبديل للاعب التونسي أحمد العكايشي والذي يستعد للرحيل عن صفوف العميد قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.