دياز يُطارد الرابعة

المواطن - محمد سمعه

يعلم المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الاتحاد، بصعوبة المسؤولية الملقاة على عاتقه، خاصة أن جماهير العميد تطمح للفوز بالبطولات معه خلال الموسم الجديد.

وسيكون الاختبار الأول الصعب للمدرب رامون دياز، هو مواجهة نادي الهلال في بطولة السوبر السعودي، حيث تُقام المباراة في الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري في مدينة لندن البريطانية.

ويهدف دياز للفوز بالبطولة الرابعة له في السعودية، حيث سبق له الفوز بلقبين في الدوري السعودي مع نادي الهلال في موسمي 2016- 2017 و2017- 2018، كما فاز كذلك بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين مع الزعيم في مايو من عام 2017 على حساب النادي الأهلي.

وكان رامون دياز جاء لتدريب نادي الاتحاد في شهر مايو الماضي، بعد اعتذار المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا عن استكمال مهمته كمدرب لنادي الاتحاد.

وكان سييرا قاد نادي الاتحاد لتتويج بلقب كأس خادم الحرمين في الموسم الماضي، بعد الفوز على النادي الفيصلي في المباراة النهائية في مايو الماضي بثلاثية مقابل هدف.

يملك رامون دياز خبرة مميزة مع منتخب الباراغواي، حيث شارك مع المنتخب الباراغوياني في بطولتي كوبا أميركا عامي 2015 و2016.

أكد دياز في فترة سابقة ومنذ توليه مسؤولية تدريب نادي الاتحاد، أنه سيقاتل من أجل تحقيق الألقاب مع العميد وإعادته إلى منصات التتويج مع بداية موسم 2018- 2019.