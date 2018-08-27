رجل يدفع لطليقته 10 آلاف دولار بالعملات المعدنية!

المواطن - متابعة

دفع موظف إندونيسي لزوجته السابقة نفقة قدرها 10 آلاف دولار بالعملات المعدنية.

ووصل دوي سوسيلارتو إلى المحكمة وهو يحمل دستة أكياس مليئة بـ153 مليون روبية (10500 دولار)، وهو مبلغ ضخم يصل وزنه 890 كيلوجرامًا.

وذكرت التقارير أن خلافًا نشب بين الرجل ومحامي زوجته السابقة، التي رفضت عد المال الذي تم نقله في عربة تم دفعها من قبل الرجل وصديقيه.

ونفى محامي الرجل أن موكله كان يحاول إهانة زوجته السابقة، وقال: إن راتب الرجل المتدني أجبره على التواصل مع الأصدقاء بعدما أمرته المحكمة بتسديد النفقة غير المدفوعة ليجمع هذا المبلغ.