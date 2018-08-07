رسالة تطمين من العيسى للمبتعثين إلى كندا

المواطن - الرياض

طمأن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى الطلاب المبتعثين في كندا، مؤكدًا أن الحكومة حريصة على مستقبلهم العلمي.

وقال وزير التعليم: أود أن أطمئن أبناءنا الطلاب المبتعثين في كندا بأن حكومتكم حريصة على مستقبلكم العلمي، وبناء على توجيهات قيادتنا الرشيدة سنعمل على توفير كافة التسهيلات الممكنة ليكون انتقالكم سهلاً وميسوراً إلى جامعات دولية.

وأضاف العيسى : نأمل من أبنائنا المبتعثين التعاون مع الملحقية الثقافية في كندا وفق التعليمات التي تصدر منها، حيث يتطلب الأمر التنسيق مع جهات مختلفة، وبإشراف فريق العمل المشكل في وزارة التعليم، والذي سيبادر إلى دراسة كل حالة دراسية وتقديم الحلول المناسبة لها بشكل عاجل ولمصلحة كل مبتعث.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت أمس أنها أوقفت كافة برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى أوتاوا، على خلفية تصريحات غير مقبولة من وزيرة الخارجية الكندية حول قضايا داخلية في المملكة تمس سيادة البلاد تم على إثرها طرد السفير الكندي وسحب السفير السعودي للتشاور.