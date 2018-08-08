روسيا في صف السعودية : نرفض النبرة الآمرة لكندا ضد الرياض

المواطن - الرياض

أكدت الخارجية الروسية رفض موسكو تسييس قضايا حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن للسعودية الحق في تحديد مسار إصلاحاتها الداخلية بنفسها.

جاء ذلك تعليقًا على تدخل كندا في الشأن السعودي تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان لها نشر على موقع الوزارة: “نؤيد بحزم وثبات مراعاة حقوق الإنسان العامة، مع ضرورة أخذ الخصائص والتقاليد القومية للدول، والتي تبلورت على مدار فترة تاريخية طويلة، في الاعتبار”، مضيفة أن روسيا رفضت دائما ولا تزال ترفض محاولات تسييس قضايا حقوق الإنسان”.

وتابعت: “نعتقد أن السعودية التي سلكت طريق التحولات الاجتماعية والاقتصادية الضخمة، تتمتع بكامل حقها السيادي في تحديد كيفية المضي قدمًا في هذا المجال الهام. وقد تتطلب هذه المسائل نصائح بناءة ومساعدة، ولكن ليس نبرة آمرة من موقع التفوق الأخلاقي المزعوم بأي حال من الأحوال”.

وكانت السعودية طردت سفير كندا واستدعت سفيرها للتشاور بعد تصريحات غير مقبولة تحدثت فيها الخارجية الكندية عن قضايا حقوق الإنسان في المملكة الامر الذي يعد تدخلًا مرفوضًا تعاملت معه المملكة بالحزم اللازم.