رُزق بمولود جديد فمتى تزيد قيمة دعم حساب المواطن ؟

المواطن - عبدالرحمن دياب

تفاعل حساب المواطن مع استفسار بشأن قيمة مبلغ الدعم لمواطن مُسجل في البرنامج ورزقه الله بمولود جديد.

ووجه المستفيد تساؤله إلى خدمة عملاء حساب المواطن على “تويتر” بشأن قيمة الدعم الجديد بعد إضافة المولود ومتى سيتم إيداع المبلغ.

وردت خدمة عملاء حساب المواطن: “في حال تم إضافة تابع سوف يتم دراسة أهلية التابع واستحقاقك وسيتم إبلاغك بنتيجة الأهلية من خلال رسالة نصية أو عن طريق حسابك (قائمة دراسة الأهلية)، وبإمكانك معرفة قيمة استحقاقك لـ الدعم من خلال الحاسبة التقديرية هنا

كما رد حساب المواطن على استفسار موعد إيداع الدفعة الجديدة من الدعم بقوله: “يتم صرف الدعم بشكل دوري، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع”.

وفي سياق متصل، تشمل الدفعة العاشرة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 أغسطس الجاري.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.