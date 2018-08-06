زلزال في كندا .. العملة عند أدنى مستوى والاستثمارات الأجنبية تتقلص

المواطن -الرياض

تراجعت عملة كندا بشكل غير مسبوق أمس الأحد بالتزامن مع استدعاء المملكة السفير السعودي في كندا وطرد السفير الكندي من الرياض.

ومع الساعات الأولى سجل الدولار الكندي تراجعًا شديدا ليسجل 1.2988 مقابل الدولار الأمريكي في تمام الساعة 19.29 من يوم أمس وبدأت عملة كندا تتعافى تدريجيا لتسجل 1.310 بحلول الساعة 22.18.

وتأثرت الاستثمارات الأجنبية في كندا بعد تعليق الرياض التعاون الاقتصادي والاستثمارات في كندا ردًا على تدخل كندا في شؤون المملكة الداخلية.

وكانت المملكة قد قررت أمس طرد سفير كندا واستدعاء السفير السعودي للتشاور بعد تدخل كندا في شؤون المملكة وحديثها غير المقبول عن خضوع بعض المواطنين للتوقيف وفقًا للأنظمة.

وأكدت وزارة الخارحية السعودية في بيان لها أمس أن هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يُعد ادعاءً غير صحيح جملة وتفصيلًا ويجافي الحقيقة، وأنه لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة وأن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعًا ونظامًا ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

وقضى قرار المملكة بقطع العلاقات مع كندا على أي آمال للشركات الكندية في زيادة استثماراتها في المملكة والتي تصل إلى 0.6% من حجم الاستثمارات الأجنبية في السعودية.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء فإن حجم التبادل التجاري بين السعودية وكندا خلال الـ 10 سنوات الأخيرة بلغ نحو 134 مليار ريال (35.7 مليار دولار) حيث استقبلت السوق السعودية سلعاً كندية بقيمة تقدر بنحو 60 مليار ريال. ووفقاً للبيانات فإن متوسط التبادل التجاري السنوي بين السعودية وكندا يقدر بنحو 13.4 مليار ريال سنوياً، حيث تأتي واردات السيارات في مقدمة السلع التي تستوردها المملكة بقيمة وصلت إلى نحو 1.6 مليار ريال سنويا وتليها الآلات بقيمة 610 ملايين ريال. وتشير البيانات إلى أن كندا تستأثر بنسبة 1% من إجمالي قيمة صادرات المملكة، حيث بلغت صادرات السعودية إليها عام 2016 نحو 4.9 مليار ريال وقد احتلت المرتبة 28 من بين الدول التي تصدر لها المملكة، وكانت أهم السلع المصدرة إليها: منتجات معدنية، خامات معادن، لدائن ومصنوعاتها، فواكه، وسجاد.