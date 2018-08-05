زوج يطالب بعدم إدراج راتب الزوجة ضمن الدخل.. حساب المواطن يعلق

المواطن - الرياض

طالب زوج بعدم إدراج راتب الزوجة ضمن الدخل في حساب المواطن ، على اعتبار أن الزوج هو المطالب بالإنفاق، ويتحمل تكاليف الأسرة والفواتير وما إلى ذلك.

وقال المواطن في تغريدته التي أرسلها إلى حساب المواطن : “راتب الزوجة المفترض ما يدخل مع حساب المواطن ، ما هو معقول الزوج هو المسؤول عن الإنفاق على أسرته، بعدين ما يُعطى حساباً أو ينقص منه الكثير بسبب راتب الزوجة، فواتير الكهرباء تدبلت والبنزين وكل شي ارتفع سعره والضريبة المضافة وكلها على حساب الراتب، عدلوا النظام”.

ورد برنامج حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء بتغريدة قال فيها “حياك الله ، يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم ، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية (هنا الرابط).