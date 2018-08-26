ساما تبدأ العمل بالتعديلات الجديدة للوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات

المواطن - الرياض

تبدأ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، العمل بالتعديلات الجديدة على الوثیقة الموحدة للتأمین الإلزامي على المركبات.

ومن ضمن التعديلات المدخلة على الوثیقة أنها أصبحت تغطي سائق المركبة المؤمن علیها البالغ عمره 18 عاماً وما فوق ويحمل رخصة قیادة وذلك خلافاً للمعمول به سابقاً، حیث كانت الوثیقة لا تغطي من يقل عمره عن 21 عاماً.

واشتملت التعديلات على تنظیم آلیة تسوية مطالبة المركبة المتضررة التي يتم إصلاحها قبل تقديم المطالبة بحیث يقوم مقدم المطالبة بتزويد الشركة بالفواتیر الفعلیة للإصلاح.

ويشترط مباشرة الحادث من الجهة المخولة بمباشرته، وتزويد الشركة بتقرير تقییم أضرار المركبة بعد الحـادث وقبل الإصلاح الصادر عن الجهة المرخصة.