سامسونج تطرح أول هاتف ذكي بسعة 1 تيرابايت

المواطن - متابعة

لم يتبق سوى أيام معدودة على الإعلان عن أول هاتف ذكي بسعة 1 تيرابايت في مدينة نيويورك خلال المؤتمر الصحفي الثاني لسامسونج، ينتظر أن يكون نوت 9 أحدث هواتف سلسلة جلاكسي الأول من نوعه الذي سيأتي بذاكرة الأكبر في العالم.

وأوضحت تسريبات أن الهاتف الجديد سيأتي بذاكرة مدمجة بسعة 512 جيجابايت، بالإضافة إلى دعم لبطاقات MICROSD والتي تصل بدورها إلى سعة 512 جيجابايت، وهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول على سعة تخزينية تبلغ 1 تيرابايت من البيانات على الهاتف في الوقت الحالي، وهذا يعني كذلك أن سامسونج ستكشف عن أول بطاقة MICROSD بسعة 512 جيجا خلال الحدث.

لن يكون نوت 9 هو أول هاتف في العالم بسعة تخزينية داخلية تبلغ 512 جيجابايت لكنه سيتمتع بأسعار مناسبة أكثر من بعض البدائل الأخرى.

يؤكد الفيديو الذي نشرته سامسونج مسبقاً تمتع نوت 9 بعدد من الخصائص التي سبق وأن أُعلن عنها، بما في ذلك قلم S PEN الجديد تماماً، وعمر البطارية التي ستعمل طوال اليوم.