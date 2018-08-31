سبت ممطر على 5 مناطق وطقس حار بـ4 مدن

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.

وأوضحت الأرصاد أن الفرصة لا تزال مستمرة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة، تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال شرق المملكة ومنطقة القصيم والأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين تتأثر مدن (ينبع، وأملج، والوجه، وضبا) والأجزاء الشرقية لها بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.