سجين سابق أُطلق سراحه فهل يمكنه الحصول على دعم حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

تفاعل حساب المواطن مع استفسار مواطن كان سجينًا وتم إيقاف الدعم، والآن تم إطلاق سراحه ويريد معرفة هل يمكن إعادة الطلب للحصول على الدعم؟

ورد خدمة عملاء حساب المواطن بموقع “تويتر” على الاستفسار بقوله: “في حال تم إعادة تقديم الطلب سيتم دراسة أهليتك والتحقق منها، وسيتم إبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية من عدمها من خلال رسالة نصية، أو زيارة حسابك (قائمة دراسة الأهلية)، ويتم احتساب الدعم من تاريخ صدور الأهلية والاستحقاق من غير احتساب الدفعات السابقة”.

وتابع حساب المواطن ردًّا على استفسار آخر: “لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666”.