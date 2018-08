سرطان البنكرياس يغيب أريثا فرانكلين Aretha Franklin ملكة السول

المواطن - سعد البحيري

غيب الموت الفنانة أريثا فرانكلين بعد معاناة من مرض سرطان البنكرياس.

والمعروف أن أريثا فرانكلين Aretha Franklin هي مغنية وكاتبة للأغاني وعازفة بيانو أمريكية.

ولدت أريثا فرانكلين Aretha Franklin في 25 مارس 1942، في ولاية تينيسي، ولقبت بـ”ملكة السول”.

كانت أريثا فرانكلين Aretha Franklin ثاني أكثر مغنية تم تكريمها بحفلات الجرامي بعد أليسون كروس، حيث فازت بـ18 جائزة. لدى أريثا فرانكلين Aretha Franklin عدة أغان ناجحة حيث حصلت على المراتب الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية مثل “Respect”, “Think”, “Chain of Fools”, و”You Make Me Feel Like A Natural Woman”.

اختارت مجلة رولينغ ستون Rolling Stone أريثا فرانكلين Aretha Franklin ضمن قائمتها التي أصدرتها عام 2008 لأفضل 100 مطرب في التاريخ في المرتبة الأولى.

تزوجت أريثا فرانكلين Aretha Franklin من غلين تورمان في أبريل 1978 وظل هذا الزواج قائما حتى عام 1984 مخلفًا 4 أولاد.

والدها هو كلارنس لافون فرانكلين وكان يعمل واعظا في كنيسة ديترويت أما والدتها فهي بربارة سيغرس فرانكلين .

لدى أريثا فرانكلين Aretha Franklin شقيقتان هما إيرما فرانكلين، وكارولين فرانكلين.

غنت أريثا فرانكلين Aretha Franklin فرانكلين في جنازة الزعيم مارتن لوثر كينج المدافع عن الحقوق المدنية وفي حفلي تنصيب الرئيسين باراك أوباما وبيل كلينتون، وفي عام 1987 أصبحت أول امرأة يقع عليها الاختيار لدخول قاعة مشاهير الروك أند رول.

نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أريثا فرانكلين Aretha Franklin عبر تغريدة مؤثرة في تويتر قال فيها : “ماتت أريثا فرانكلين، ملكة موسيقى السول، كانت امرأة عظيمة منحها الله هبة رائعة، وهي صوتها، سنفتقدها”.