سعوديون في سياتل تُسخر جهودها لدعم مبتعثي كندا

المواطن - الرياض

أعلنت إدارة صفحة “سعوديين في سياتل” على مواقع التواصل الاجتماعي والمعنية بتبادل المعلومات والخبرات حول الدراسة والمعيشة في مدينة سياتل الأمريكية استعدادها لتسخير كافة الجهود والخبرات لدعم المبتعثين السعوديين في كندا، وذلك لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالقبول والسكن حال رغبتهم في الانتقال للإقامة والدراسة بالمدينة بعد التوجيهات السامية بإلغاء الابتعاث الدراسي في كندا على خلفية قرار المملكة بتجميد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية معها.

ودعت إدارة الصفحة ممثلة في مؤسس الصفحة عبود ال زاحم والمشرفين الدكتور عمر كونش والأستاذ البراء البيروتي، المبتعثين السعوديين بكندا للانضمام للصفحة على موقع فيسبوك أو متابعة حساب سعوديين في سياتل على موقع تويتر SAUDISINSEATTLE للتعرف على المعلومات التي يرغبون فيها، والحصول على المساعدة في إجراءات البحث عن القبول، والمساعدة في البحث عن السكن، وتقديم الاستشارات، رافعين شعار “يد وحدة نعين ونعاون” لدعم ومساعدة أبناء الوطن في كندا.

وتعد مدينة سياتل التي تقع في ولاية واشنطن أكبر مدن شمال غرب الولايات المتحدة الأمريكية المطلة على المحيط الهادي، ويقع بها الكثير من الجامعات كجامعة سياتل وجامعة واشنطن وجامعة سياتل باسيفيك.