سفارة المملكة بالفلبين توجه تحذيراً هاماً جداً للمواطنين

المواطن - الرياض

حذرت سفارة المملكة لدى الفلبين، صباح اليوم الإثنين، المواطنين السعوديين القادمين إلى الفلبين، من السفر إلى جزيرة ”بلوان” السياحية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت السفارة، في بيان نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حمل عنوان “هام جدًا”، أن التحذير يرجع لدواعِ أمنية، وعليه جرى التنويه لجميع المواطنين.

يذكر أن جزيرة “بلوان”، اشتهرت خلال الآونة الأخيرة بانتشار عصابات خطف السياح، وطلب فدية حسبما تداول بعض المغردين على “تويتر”، الأمر الذي يشكل خطورة على حياة السائحين والزائرين.