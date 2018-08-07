سلمى تواجه مشكلة في مرفقات حساب المواطن .. ما العمل؟

المواطن - الرياض

شدد حساب المواطن على ضرورة أن يتم إرفاق المستندات المطلوبة بالشكل الصحيح وبالصيغ التي يقبلها الموقع الإلكتروني للبرنامج.

وتلقت خدمة العملاء سؤالا من المواطنة سلمى خالد تشتكي فيه من مشكلة في إرفاق المستندات المطلوبة حتى يتم إعادة صرف الدعم لها بالرغم من استلامها لمبالغ حساب المواطن في السابق.

وقالت خدمة العملاء إنه في هذه الحالة يجب تصحيح المرفقات وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 لا بد من إثبات الاستقلالية مثل (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الادارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء باسمك).

ويجب أن تكون المرفقات بصيغة بي دي إف أو بإحدى صيغ الصور الشهيرة وألا يتجاوز حجم كل مرفق 2 ميجابايت لإمكان رفعها عبر موقع حساب المواطن.

ومن المقرر أن يتم إيداع دعم حساب المواطن يوم الخميس المقبل للمستفيدين من دورة الدفع التاسعة.

إلى ذلك يتواصل التسجيل في دورة الدفع العاشرة حتى يوم العاشر من شهر أغسطس الجاري فيما يتم بدء التسجيل في الدورة الـ11 اعتبارا من يوم السبت 11 أغسطس.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من (هنا) بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.