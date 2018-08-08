المواطن - متابعة

كشف تقرير حديث، أن سناب شات يفقد 2% من مستخدميه النشطين يومياً، وانخفض عدد المستخدمين من 191 مليوناً إلى 188 مليوناً في ربع واحد فقط، وذلك بعد أن قام EVAN SPIEGEL الرئيس التنفيذي لشركة “سناب” بإعادة تصميم التطبيق ومساعدة المعلنين في الدفع بإعلاناتهم على التطبيق.

وقال شبيجل في تصريحات: “نحن حريصون على تحقيق المزيد من التقدم، ولدينا الآن فرصة هائلة لإظهار المزيد من المحتوى المناسب للشخص المناسب”.

وأضاف أن مع ذلك هذه هي المرة الأولى التي يفقد فيها سناب شات مستخدمين، ولن يكون من السهل استردادهم.

جدير بالذكر أن إيرادات الشركة ارتفعت بنسبة 44% على أساس سنوي، من 182 مليون دولار في الربع الثاني من العام الماضي إلى 262 مليون دولار هذا العام، وارتفع سهم الشركة بنسبة 2.3%، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة أعادت إطلاق نظارات SPECTACLES في الربع الأخير من العام، لكنها لم تقدم الكثير من المعلومات حول مبيعاتها.