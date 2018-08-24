شاعر فلسطيني من ضيوف الملك: يا رب فاحفظ للبلاد مليكها.. واحفظ ولي العهد سيفاً صارمًا

المواطن - المشاعر المقدسة

اختار الحاج الشاعر زياد صبيح أحد ضيوف خادم الحرمين من أسر شهداء فلسطين، أن يقدم شكره للملك سلمان بن عبد العزيز، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال والمعاملة على طريقته الخاصة.

ومنذ وطأت قدما “زياد” أرض المملكة في أول زيارة له للمسجد الحرام لأداء فريضة الحج برفقة شقيقته ضمن ضيوف الملك، لم يهدأ له بال حتى عبّر عما يكنه ، وكتب باللهجة العامية أبياتاً شعرية في خادم الحرمين وولي عهده .قال فيها:

سألت الإله بأن يُديم عليكم .. الخير الوفير ويستزيد وينعم

فضيوف سلمان الكريم توافدوا .. ضيوفاً على الرحمن وهي مكارمُ

يا رب فاحفظ للبلاد مليكها .. واحفظ ولي العهد سيفاً صارمًا

هذي المكارم أنتمُ أهل لها .. شرف من الرحمن نعم الخادمُ

وكان الشاعر زياد صبيح ضمن وفد يضم 1000 حاج وحاجة من ذوي أسر شهداء فلسطين شملتهم مكرمة الملك سلمان -حفظه الله- بالحج على نفقته في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، وبمتابعة شخصية من الوزير عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.