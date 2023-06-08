نجل خلف بن هذال: أبوي بخير

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نفى متعب بن خلف العتيبي، وفاة والده الشاعر الكبير خلف بن هذال العتيبي.
وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: “أبوي بخير وطيب ولله الحمد الله يطول عمره ويخليه لنا خلف بن هذال”.
وتناقلت بعض المواقع صباح اليوم الخميس أنباء بشأن وفاة الشاعر خلف بن هذال.