نجل خلف بن هذال: أبوي بخير

نفى متعب بن خلف العتيبي، وفاة والده الشاعر الكبير خلف بن هذال العتيبي.

أبوي بخير

وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: “أبوي بخير وطيب ولله الحمد الله يطول عمره ويخليه لنا خلف بن هذال”.

وتناقلت بعض المواقع صباح اليوم الخميس أنباء بشأن وفاة الشاعر خلف بن هذال.