شاهد.. أمطار غزيرة على المشاعر المقدسة والأرصاد تحذر
تستمر حتى تمام الساعة الـ10 مساء اليوم

شاهد.. أمطار غزيرة على المشاعر المقدسة والأرصاد تحذر

2018/08/19
الساعة 8:41 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة مكة المكرمة، وتحديدًا عرفات ومزدلفة ومنى ومكة والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول.

وتنتهي الحالة بحسب الأرصاد في تمام الساعة الـ10 مساء اليوم الأحد.

 

 


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