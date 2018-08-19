شاهد.. أمطار غزيرة على المشاعر المقدسة والأرصاد تحذر

المواطن - مكة المكرمة
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة مكة المكرمة، وتحديدًا عرفات ومزدلفة ومنى ومكة والأجزاء المجاورة.
وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول.
وتنتهي الحالة بحسب الأرصاد في تمام الساعة الـ10 مساء اليوم الأحد.
أمطار غزيرة على مشعر عرفة وأمطار متفرقة على مشعر منى#الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة #نرصد_ونحمي #حج1439هـ #على_مدار_الساعة #المشاعر_المقدسة pic.twitter.com/bR96t1wMzA
— الأرصاد وحمايةالبيئة (@PmeMediacen) August 19, 2018
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