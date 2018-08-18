شاهد .. الثلاثي الإسباني يهدي تشيلسي فوزًا بشق الأنفس على حساب الجار أرسنال

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي تشيلسي الإنجليزي من تحقيق فوز صعب على حساب جاره أرسنال، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2018- 2019.

وبدأ نادي تشيلسي المباراة بضغط كبير، حيث تمكن النجم الإسباني بيدرو رودريغيز من تسجيل الهدف الأول للبلوز في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول بطريقة جميلة بعد تمريرة رائعة من مواطنه ماركوس ألونسو.

حاول نادي تشيلسي استغلال تراجع نادي أرسنال الدفاعي، حيث تمكن البلوز من تسجيل الهدف الثاني عبر المهاجم الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة الـ20 من عمر الشوط الأول بعد مراوغة مميزة لدفاعات الجانرز.

قاتل نادي أرسنال وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول في شباك تشيلسي، حيث تمكن النجم الآرميني هنريك ميختاريان من تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول للجانرز في الدقيقة الـ37، وسط غفلة من دفاعات نادي تشيلسي.

وقبل نهاية الشوط الأول بأربعة دقائق، تمكن نادي أرسنال من تسجيل الهدف الثاني عبر نجمه النيجيري أليكس إووبي.

وفي الشوط الثاني من مباراة أرسنال وتشيلسي، هدأ الأداء من الفريقين نوعًا ما، خاصة أن تشيلسي بحث عن تحقيق فوزه الثاني في الدوري الإنجليزي عن طريق تسجيل الهدف الثالث.

ونجح الإسباني ماركوس ألونسو في تسجيل الهدف الثالث لفريق تشيلسي وهدف الفوز في الدقيقة الـ81 بعد تمريرة رائعة من النجم البلجيكي إدين هازارد.

بعد الفوز أصبح رصيد تشيلسي ست نقاط من جولتين في الدوري الإنجليزي، بينما لم يحصل أرسنال على أي نقطة في البريميرليج بعد مرور جولتين.