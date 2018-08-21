شاهد بالصور.. الملك يستقبل المهنئين بعيد الأضحى بحضور ولي العهد

المواطن - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في منى، اليوم، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج، الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.