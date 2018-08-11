شاهد .. تشيلسي ينسى أحزان الماضي ويُذل هيديرسيفيلد بثلاثية قاسية

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي تشيلسي من الفوز على نادي هيديرسيفيلد تاون بثلاثية دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2018- 2019.

ودخل نادي تشيلسي الشوط الأول من المباراة تحت قيادة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري وهو يركز على تحقيق الفوز والنقاط الثلاث في الجولة الأولى من أجل المنافسة على اللقب.

وكان تشيلسي خسر قبل مباراة هيديرسيفيلد في الدوري الإنجليزي، لقب الدرع الخيرية لمصلحة فريق مانشستر سيتي في الخامس من أغسطس الجاري.

وظل نادي تشيلسي يضغط بقوة حتى تمكن عبر نجم وسطه الفرنسي نغولو كانتي من تسجيل الهدف الأول للبلوز في الموسم في الدقيقة الرابعة والثلاثين بطريقة جميلة.

وحاول نادي تشيلسي إضافة الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول من مباراة هيديرسيفيلد، حيث نجح اللاعب الإيطالي جورجينيو نجم نادي نابولي الإيطالي السابق في إضافة الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة الخامسة والأربعين من ركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم نادي تشيلسي بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة تشيلسي وهيديرسيفيلد، حاول الأخير تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول، ولكن دون فائدة في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي البلوز والحارس الإسباني كيبا.

استمر تشيلسي في ضغطه الهجومي، حتى تمكن النجم الإسباني بيدرو رودريغيز من إضافة الهدف الثالث للبلوز في الدقيقة الثمانين من عمر اللقاء بطريقة جميلة.

يذكر أن تشيلسي أصبح رصيده بعد الفوز بثلاثية، ثلاث نقاط في مقدمة الدوري الإنجليزي مع ناديي مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

لم يشارك المصري رمضان صبحي مع ناديه هيديرسيفيلد في مباراة تشيلسي، حيث تواجد على دكة الاحتياط منذ بداية المباراة.

وكان المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري جاء لتدريب نادي تشيلسي، خلفًا لمواطنه أنطونيو كونتي والذي تمت إقالته بقرار من مجلس إدارة البلوز.

رحل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عن صفوف نادي تشيلسي وانضم إلى صفوف ريال مدريد الإسباني يوم الخميس الماضي بعقد مدته ست سنوات.