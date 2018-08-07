شاهد.. تنفيذ أولى مراحل التحول الرقمي بمراكز استقبال ضيوف الرحمن في المدينة

المواطن - المدينة المنورة

شرعت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع شركائها في تنفيذ خطة التحول الرقمي لكافة مراكز ومحطات استقبال ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة من خلال تسخير الحلول التقنية وتوسيع خدمات النطاق العريض بمزوّد خدمة الانترنت عبر شبكة الألياف البصرية بهدف تحسين عمليات متابعة حركة الوفود بمحطات الاستقبال من خلال كاميرات المراقبة الميدانية الشبكية في محطة استقبال حجاج الجو والبحر في طريق الهجرة ومحطة استقبال حجاج البر في طريق السلام بالإضافة إلى محطة توديع ضيوف الرحمن بمسجد الميقات والساحات المرتبطة به وربط تلك المواقع بمركز لجنة الحج بالمدينة المنورة.

وتسعى هيئة تطوير المنطقة بالشراكة مع القطاعات الأخرى لتطوير مستوى البنية التحتية الرقمية في المواقع المرتبطة بتقديم الخدمات لضيوف الرحمن زوار المدينة المنورة بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة – أيدها الله – بإشراف وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة ، وذلك ضمن خطة تحويل مراكز الاستقبال الحالية إلى مراكز رقمية متخصصة مرتبطة بأنظمة التحكم العالية التي تسهم بدورها في رفع مؤشرات جودة الخدمة المقدمة لزوار المدينة المنورة خصوصاً في تلك المواقع التي يصل إليها الزائر والعمل على تسخير كافة الحلول والبدائل التقنية لتقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن فور وصولهم إلى المدينة المنورة.

وتأتي الحلول التقنية الجديدة ضمن إطار خطة الهيئة لتأسيس مراكز الاستقبال الرقمية المتخصصة بما يتجانس مع برنامج المدينة المنورة الرقمية حيث تشكل هذه المواقع إحدى منظومة الأعمال المُسّخرة لخدمة المدينة المنورة وزائريها لتكون رافداً لمشروع المدينة الرقمية التي تهدف لتحقيق بنية تقنية ذات جودة متطورة وصولاً إلى التوّسع في الخدمة التي تعكس مستوى التطور الالكتروني والرقمي وخدمات الأتمتة التي تسخرها حكومة المملكة العربية السعودية ضمن منظومة الخدمات المتكاملة المقدمة لضيوف الرحمن بما يساعدهم على أداء الفريضة بيسر وسهولة في أجواء مُفعمة بالهدوء والطمأنينة.